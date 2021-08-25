Паралимпийская чемпионка Гонтарь назвала фантастикой свой результат в финальном заплыве

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Финальный заплыв на дистанции 50 м вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио получился фантастическим. Об этом журналистам рассказала победительница заплыва россиянка Анастасия Гонтарь.

Гонтарь выиграла золото, проплыв дистанцию за 27,38 секунды. Второй стала нидерландка Шанталь Зейдервельд (27,42), третьей - канадка Орели Ривар (28,11). Спортсменки выступали в категории S10 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Пловцы этой категории, как правило, имеют минимальную слабость в ногах, отсутствие ступней, ноги ниже колена или проблемы с бедрами.

"Это просто фантастика - я видела, как ровно, как плотно шла борьба, - сказала Гонтарь. - Я думала, они меня обгоняют, силы покидают, но я касаюсь бортика - и я первая , это просто что-то. Сначала сомнение, потом осознание, потом радость. Я не ожидала такого, удивлена, я рассчитывала попасть в призы, но первое место - нет, такого я не ожидала".

"Атмосфера? Ее создают японцы - все улыбаются, машут, все приветливы. Ощущение, как будто приехал отдыхать, а не на соревнования. То, что я на Играх, ощутилось только вчера - волнение накатило", - добавила спортсменка.

В паралимпийском профайле россиянки написано, что ее герой - семикратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Кэти Ледеки.

"Я слежу за олимпийским плаванием с самого детства, а Кэти попала на Игры тоже в юном возрасте, - рассказала Гонтарь. - Для меня было фантастикой, что она столь юной выиграла Олимпиаду, юношеский максимализм, в какой-то степени. Что бы я сделала, если бы она была рядом? Обняла бы ее, если бы она мне это позволила".