Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день Паралимпийских игр

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Сборная России стала обладателем шести медалей - трех золотых, серебряной и двух бронзовых - в первый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Все награды были завоеваны в плавании.
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Первую медаль Игр для российской команды завоевал Владимир Даниленко, который стал третьим в плавании на дистанции 100 м на спине. Еще одна бронза на счету Дарьи Пикаловой, занявшей третье место в плавании на 100 м баттерфляем. Обладателем серебряной награды стал Андрей Николаев, который финишировал вторым на 100 м вольным стилем.
Золотые медали сборной России принесли Валерия Шабалина (100 м баттерфляем) и Роман Жданов (50 м брассом), одержавшие победы с мировыми рекордами. Одной сотой секунды до повторения мирового рекорда в своей категории не хватило Анастасии Гонтарь (50 м вольным стилем), но этого было достаточно для завоевания золота.
После первого дня сборная России занимает третье место в медальном зачете. Лидирует команда Австралии (6-1-3), второй идет сборная Китая (5-1-2).
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. В четверг будет разыграно 30 комплектов наград.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Австралия
|6
|1
|3
|10
|2
|Китай
|5
|1
|2
|8
|3
|Россия
|3
|1
|2
|6
|4
|Италия
|2
|1
|2
|5
|5
|Украина
|1
|5
|2
|8
|6
|Великобритания
|1
|4
|1
|6
|7
|Бразилия
|1
|1
|2
|4
|8
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|9
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|9
|Чили
|1
|0
|0
|1
|9
|Израиль
|1
|0
|0
|1
|9
|Сингапур
|1
|0
|0
|1