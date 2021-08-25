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Паралимпиада в Токио

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день Паралимпийских игр

После первого дня сборная России занимает третье место в медальном зачете
Валерия Шабалина EPA-EFE/Joel Marklund
Описание
Валерия Шабалина
© EPA-EFE/Joel Marklund

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Сборная России стала обладателем шести медалей - трех золотых, серебряной и двух бронзовых - в первый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Все награды были завоеваны в плавании.

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Первую медаль Игр для российской команды завоевал Владимир Даниленко, который стал третьим в плавании на дистанции 100 м на спине. Еще одна бронза на счету Дарьи Пикаловой, занявшей третье место в плавании на 100 м баттерфляем. Обладателем серебряной награды стал Андрей Николаев, который финишировал вторым на 100 м вольным стилем.

Золотые медали сборной России принесли Валерия Шабалина (100 м баттерфляем) и Роман Жданов (50 м брассом), одержавшие победы с мировыми рекордами. Одной сотой секунды до повторения мирового рекорда в своей категории не хватило Анастасии Гонтарь (50 м вольным стилем), но этого было достаточно для завоевания золота.

После первого дня сборная России занимает третье место в медальном зачете. Лидирует команда Австралии (6-1-3), второй идет сборная Китая (5-1-2).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. В четверг будет разыграно 30 комплектов наград.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Австралия61310
2Китай5128
3Россия3126
4Италия2125
5Украина1528
6Великобритания1416
7Бразилия1124
8Нидерланды1102
9Белоруссия1001
9Чили1001
9Израиль1001
9Сингапур1001

 

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