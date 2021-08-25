Рожков: мировые рекорды российских паралимпийцев неслучайны

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Первый день Паралимпийских игр в Токио показал, насколько правильно тренеры команды Паралимпийского комитета России (ПКР) построили заключительный этап подготовки к соревнованиям. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

В первый день Паралимпиады российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Команда ПКР занимает третье место в медальном зачете. На первом месте идут австралийцы (6-1-3), на втором - китайцы (5-1-2).

"Поздравляем всех наших чемпионов, всех призеров, всех, кто смог успешно пройти квалификацию в традиционно непростой первый день Паралимпиады. Сказывается и акклиматизация, и психологическое напряжение, но, как показывает опыт, по первому дню можно судить, насколько правильно тренеры построили заключительный этап подготовки к Играм. Это своего рода лакмусовая бумажка, по которой можно прогнозировать дальнейшие результаты нашей команды. Сегодня успех сопутствовал нашим пловцам, с победы выступление на Играх начала наша женская команда по голболу, достойно начали групповой этап соревнований наши спортсмены в настольном теннисе", - заявил Рожков.

Также исполняющий обязанности президента ПКР отметил успехи российских пловцов Валерии Шабалиной, Анастасии Гонтарь и Романа Жданова, завоевавших золотые медали. "Первые золотые медали в плавании, уверен, неслучайны, как и мировые рекорды, с которыми эти победы были достигнуты. За это отдельно хотел бы поблагодарить губернатора Сахалина, где заключительный сбор проходили пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата и команда по настольному теннису. И, безусловно, министра спорта РФ Олега Матыцина, наши спортсмены выступают здесь, в Токио, под его серьезным патронатом, чувствуют его поддержку даже на расстоянии", - добавил Рожков.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР). В команду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Команда ПКР будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу Игр. Россияне впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.