Шайков: в матче сборных России и Испании по пляжному футболу нет фаворита

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Результат четвертьфинального матча чемпионата мира по пляжному футболу между сборными России и Испании непредсказуем, потому что обе команды хорошо организованы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе российской сборной Егор Шайков.

Матч пройдет 26 августа и начнется в 20:30 мск. Россияне в группе А в дополнительное время обыграли американцев (5:4), победили в серии пенальти парагвайцев (3:3, 4:4, 5:4) и в основное время оказались сильнее японцев (7:1). Испанцы в трех матчах квартета B выиграли у сборных Мозамбика (8:4) и ОАЭ (5:3), а также уступили команде Таити (8:12). Сборная России заняла первое место в группе А, команда Испании стала второй в квартете B.

"Первые два матча тяжело вкатывались в чемпионат, игры сложные, одна закончилась в овертайме, другая - по пенальти, поэтому, наверное, здесь буксанули прилично, - сказал Шайков. - Но матч с японцами выдался прям фееричным, очень хорошо сыграли и организационно, и дисциплинированно, соответственно, результат таким получился. Матч со сборной Испании будет непредсказуемым, потому что команда тоже хороша, есть свои лидеры, с ними матчи всегда складывались достаточно тяжело. Это четвертьфинал, никто не захочет уступать".

"Чтобы победить и пройти испанцев, нужно забивать свои голы, что получилось в матче с японцами, но не получалось в предыдущих матчах группового этапа. Испанцы будут играть очень дисциплинированно, они всегда делают больше акцента на тактику, чем на физическую подготовку. Наша команда - единый мобилизованный коллектив с хорошей физической подготовкой. Я думаю, что ребята все прекрасно понимают, поэтому у них это есть все в голове, думаю, что все должно сложиться хорошо, но, повторю, по статистике матчи с испанцами всегда сложно складывались, потому что команды хорошо организованы", - добавил Шайков.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 26 августа. Игры полуфинала состоятся 28 августа, матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013). В финале турнира 2013 года россияне обыграли испанцев, встреча завершилась со счетом 5:1.