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Паралимпиада в Токио

В Центре адаптспорта Югры заявили, что Гонтарь целенаправленно шла к медали Паралимпиады

Ранее югорские спортсмены не завоевывали золотых медалей в плавании на Паралимпийских играх

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российская пловчиха Анастасия Гонтарь, которая выиграла золото Паралимпийских игр, шла к медали целенаправленно, с осознанием, что завоюет ее. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора Центра адаптивного спорта Югры, откуда родом спортсменка, Руслан Александров.

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Гонтарь выиграла золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Она проплыла дистанцию за 27,38 секунды.

"Анастасия - спортсменка Сургута. Целеустремленная девчонка, шла к этой золотой медали, зная и осознавая, что завоюет ее. И мы уже сегодня утром были уверены, что она завоюет золотую медаль, и даже пригласили Сергея Ивановича Артамонова, директора департамента спорта, он присутствовал и болел со всем учреждением", - сказал Александров.

Александров назвал исторической победу Гонтарь для Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), так как раньше югорские спортсмены не завоевывали золотых медалей в плавании на Паралимпийских играх.

Гонтарь выступит еще на двух дистанциях на Паралимпиаде, после чего, предположительно, 3 сентября вернется домой в Сургут. Александров отметил, что планируется торжественная встреча спортсменки, а также проведение мастер-классов с ее участием.

Гонтарь 20 лет, она является многократной победительницей и призером чемпионатов России. Она родилась в Сургуте, в 2006 году начала заниматься плаванием в спортивной школе "Олимп", увлекается рисованием и чтением книг. На Паралимпийских играх выступала в категории S10 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

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