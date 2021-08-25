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Путин заявил о планах в сентябре провести заседание Совета по физкультуре и спорту

Особое внимание на заседании будет уделено детям и созданию условий для их занятий физкультурой и спортом, добавил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по проведению заседания Совета по физкультуре и спорту в сентябре.

"В сентябре мы планируем провести Совет по развитию физической культуры и спорта, где особое внимание будет уделено детям, созданию условий для их занятий физкультурой и спортом. Многое здесь зависит от региональных и муниципальных команд, от самих школ, от их включенности в реализацию программ воспитательной работы, которые будут действовать в школах уже с этого учебного года", - сказал Путин в среду на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что к заседанию Совета по развитию физкультуры и спорта будет приурочена встреча Путина с олимпийской сборной России.

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