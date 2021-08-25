В "Спартаке" заявили, что пресс-ложа в "Мегаспорте" будет оборудована к началу сезона КХЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-ложа во дворце спорта "Мегаспорт" будет оборудована в соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) к началу сезона-2021/22. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского "Спартака".

На льду "Мегаспорта" проходит ежегодный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы, в первом матче которого встретились московский "Спартак" и подольский "Витязь". На трибуне, организованной для работы прессы, во время первого периода не было розеток, кроме того, столы установлены так, что за них невозможно сесть.

"За работу прессы на Кубке мэра Москвы отвечают организаторы турнира. К началу нового сезона КХЛ клубом будут установлены другие столы, все будет организовано в соответствии с регламентом лиги. Также мы хотели поблагодарить сотрудников "Мегаспорта" за помощь и содействие в любом вопросе", - заявили в пресс-службе клуба.

"Спартак" будет проводить домашние матчи сезона-2021/22 КХЛ на арене "Мегаспорт". В сезоне-2020/21 "Спартак" проводил домашние матчи на "ЦСКА-Арене".

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.