{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Серебряный призер Паралимпиады Николаев рассказал, что его вдохновило перед заплывом

Спортсмен отметил, что поверил в себя после победы соотечественницы Анастасии Гонтарь

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио российский пловец Андрей Николаев признался, что его вдохновила победа соотечественницы Анастасии Гонтарь. Об этом Николаев рассказал журналистам после выступления на дистанции 100 м вольным стилем.

На эту тему
Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день Паралимпийских игр
Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день Паралимпийских игр

Николаев преодолел дистанцию за 57,69 секунды. Золотую медаль завоевал австралиец Бен Попхэм (57,37), третьим стал грек Димостенис Михаленцакис (58,73). Спортсмены выступали в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

"Морально это было непросто - столько готовиться, а потом просто прыгнуть и проплыть эти 100 метров, - рассказал Николаев. - И мне не понравилось, как я плыл в полуфинале, что немного дало упасть моему духу, но совсем на чуть-чуть. Перед финалом я посидел в комнате, где не было слышно ничего, кроме голоса дикторов, никакого адреналина, чтобы сердце разыгралось, в результате ушел на трибуну, послушал эти крики. А потом сокомандница моя Анастасия Гонтарь победила, и это до дрожи пробило, я собрался и понял, поверил, что смогу".

"В финале голова была пустой, смотрел на соперников и думал, как их обыграть, понимал, что все это реально, - рассказал Николаев. - Да, сначала было немного обидно, что у меня второе место, но на следующей Олимпиаде в Париже я буду первым. И здесь у меня еще три дистанции, а значит еще три шанса, так что будем стараться показать максимум возможное".

Теги
Паралимпиада в Токио
XXXII летние Олимпийские игры
Фехтовальщица Загидуллина: праздник Олимпиады был омрачен из-за пандемии
Спортсменка стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России по фехтованию на рапирах
Фехтовальщица Загидуллина: праздник Олимпиады был омрачен из-за пандемии
Читать полностью