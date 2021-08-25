Серебряный призер Паралимпиады Николаев рассказал, что его вдохновило перед заплывом

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио российский пловец Андрей Николаев признался, что его вдохновила победа соотечественницы Анастасии Гонтарь. Об этом Николаев рассказал журналистам после выступления на дистанции 100 м вольным стилем.

Николаев преодолел дистанцию за 57,69 секунды. Золотую медаль завоевал австралиец Бен Попхэм (57,37), третьим стал грек Димостенис Михаленцакис (58,73). Спортсмены выступали в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

"Морально это было непросто - столько готовиться, а потом просто прыгнуть и проплыть эти 100 метров, - рассказал Николаев. - И мне не понравилось, как я плыл в полуфинале, что немного дало упасть моему духу, но совсем на чуть-чуть. Перед финалом я посидел в комнате, где не было слышно ничего, кроме голоса дикторов, никакого адреналина, чтобы сердце разыгралось, в результате ушел на трибуну, послушал эти крики. А потом сокомандница моя Анастасия Гонтарь победила, и это до дрожи пробило, я собрался и понял, поверил, что смогу".

"В финале голова была пустой, смотрел на соперников и думал, как их обыграть, понимал, что все это реально, - рассказал Николаев. - Да, сначала было немного обидно, что у меня второе место, но на следующей Олимпиаде в Париже я буду первым. И здесь у меня еще три дистанции, а значит еще три шанса, так что будем стараться показать максимум возможное".