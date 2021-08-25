Фехтовальщица Загидуллина: праздник Олимпиады был омрачен из-за пандемии

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения не позволили спортсменам прочувствовать атмосферу праздника. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка в составе сборной России по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина.

"Олимпиада была [для меня] первая, но [я] была на таких соревнованиях, как Европейские игры, где тоже все страны были вместе, все виды спорта, там было очень круто, такая атмосфера. Здесь (в Токио - прим. ТАСС) немного коронавирус спутал планы, поэтому мы старались держаться только командой вместе, опасность заражения никто не отменял. От этого праздник был омрачен", - сказала она.

Загидуллина отметила, что команда ехала на Олимпиаду выступить в свою силу и была готова к таким условиям. "Старались абстрагироваться от этой атмосферы", - добавила она.

Спортсменка приехала в среду в Оренбург по приглашению федерации фехтования региона и дала мастер-класс воспитанникам секции. Она добавила, что сейчас отдыхает от тренировочной деятельности, а занятия с детьми - отличная смена деятельности.

Загидуллина дважды становилась чемпионкой мира и Европы в 2016 и 2019 годах. В Олимпийских играх она принимала участие впервые.