Путин: Гонтарь проявила по-настоящему чемпионский характер на Паралимпиаде

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Анастасии Гонтарь, которая выиграла золото Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

"Вы блестяще выступили на самых важных, престижных для каждого спортсмена соревнованиях, проявили по-настоящему чемпионский характер и силу воли, одержали яркую, убедительную победу над достойными соперницами, весомо приумножили медальный счет нашей команды. Молодец!" - говорится в телеграмме главы государства.

Путин также пожелал Гонтарь дальнейших успехов и всего наилучшего.

Россиянка проплыла дистанцию за 27,38 секунды. Второй стала нидерландка Шанталь Зейдервельд (27,42), третьей - канадка Орели Ривар (28,11).