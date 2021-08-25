{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Путин: Гонтарь проявила по-настоящему чемпионский характер на Паралимпиаде

Спортсменка выиграла золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Анастасии Гонтарь, которая выиграла золото Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

"Вы блестяще выступили на самых важных, престижных для каждого спортсмена соревнованиях, проявили по-настоящему чемпионский характер и силу воли, одержали яркую, убедительную победу над достойными соперницами, весомо приумножили медальный счет нашей команды. Молодец!" - говорится в телеграмме главы государства.

Путин также пожелал Гонтарь дальнейших успехов и всего наилучшего.

Россиянка проплыла дистанцию за 27,38 секунды. Второй стала нидерландка Шанталь Зейдервельд (27,42), третьей - канадка Орели Ривар (28,11).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПаралимпиада в Токио
КХЛ
В ХК "Витязь" сообщили, что ежедневно мониторят ситуацию в регионе по допуску болельщиков
По словам генменеджера подольского клуба, на данный момент разрешен допуск одной тысячи болельщиков на домашние матчи "Витязя"
Читать полностью