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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка Олимпиады в Токио Загидуллина намерена выступить на Играх-2024 в Париже

Фехтовальщика планирует активно провести следующий спортивный цикл
Аделина Загидуллина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Аделина Загидуллина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в составе женской сборной России по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина намерена активно провести следующий спортивный цикл и принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом она сообщила ТАСС в среду перед началом мастер-класса в Оренбурге.

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28-летняя спортсменка приехала в среду в Оренбург по приглашению федерации фехтования региона и дала мастер-класс воспитанникам секции.

"Да, конечно, но сначала надо отдохнуть, перевести дух, а потом посмотрим", - сказала она, отвечая на вопрос о планах принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Загидуллина дважды становилась чемпионкой мира и Европы в 2016 и 2019 годах. В Олимпийских играх она принимала участие впервые.

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Летние олимпийские виды спорта
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