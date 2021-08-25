Путин поздравил Жданова с золотом Паралимпиады, пожелав дальнейших спортивных достижений

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Романа Жданова с победой в соревнованиях по плаванию на XVI Паралимпийских летних играх в Токио, отметив лидерские качества спортсмена. Текст опубликован в среду на сайте Кремля.

Российский пловец Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады на 50 м брассом

"В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что этот успех со спортсменом также разделяют тренеры-наставники, родные и болельщики.

"От души желаю вам удачи в покорении спортивных вершин", - добавил президент.

Жданов завоевал в среду золотую медаль Паралимпийских игр в плавании на дистанции 50 м брассом. Россиянин показал время 46,49 секунды, установив мировой рекорд, предыдущее достижение (47,49) принадлежало итальянцу Ефрему Морелли и было установлено в 2019 году. Вторым стал испанец Мигель Луке (49,08), третьим - японец Такаюки Судзуки (49,32). Россиянин Максим Емельянов занял пятое место (50,63).