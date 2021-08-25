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Паралимпиада в Токио

Путин поздравил Шабалину с золотом Паралимпиады, отметив упорство спортсменки

Россиянка победила с мировым рекордом в плавании на 100 м баттерфляем

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валерии Шабалиной, которая принесла сборной России первую золотую медаль Паралимпиады в Токио, выиграв с мировым рекордом в плавании на дистанции 100 м баттерфляем. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

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"Напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой вашего успеха, позволили обойти серьезных соперниц, открыть "золотой счет" нашей команды на XVI Паралимпийских летних играх в Токио", - говорится в поздравлении.

Россиянка Валерия Шабалина в среду завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1.03,68), который был установлен в 2019 году. Серебро завоевала австралийка Пейдж Леонхардт (1.05,48), бронзу - ее соотечественница Руби Сторм (1.06,50). Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями.

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Путин, Владимир ВладимировичПаралимпиада в Токио
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