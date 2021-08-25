Получивший травму хоккеист "Спартака" Квартальнов отправлен в больницу на обследование

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Данила Квартальнов, получивший травму в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы, отправлен в больницу на обследование. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Борис Миронов.

В среду "Спартак" со счетом 2:1 обыграл подольский "Витязь" в первом матче Кубка мэра Москвы. В третьем периоде нападающий "Витязя" Даниэль Одетт попал Квартальнову по лицу клюшкой. Одетт был наказан двойным малым штрафом, Квартальнов покинул лед.

"У Данилы немного разбита роговица, попало клюшкой. Его отвезут в больницу, проверят насколько все серьезно", - сказал Миронов.

Также он рассказал о причинах отсутствия в составе защитника Якова Рылова. "У Рылова травма, поэтому мы не форсируем, есть легкие боли, он занимается с реабилитологом, проходит курс лечения. Ждем, когда выздоровеет на все 100%, будем рады видеть его в составе", - отметил специалист.

Квартальнову 24 года, он стал игроком "Спартака" в мае 2021 года, контракт с клубом рассчитан на один сезон. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Квартальнов выступал за московский ЦСКА, петербургский СКА, подольский "Витязь" и "Сочи".