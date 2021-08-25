Инфантино обратился к премьеру Великобритании по вопросу допуска игроков на матчи сборных

ТАСС, 25 августа. Матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре очень важны для каждой футбольной федерации, и игроки не должны быть лишены возможности представлять свою страну в этих встречах. Об этом заявил президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино, уточнив, что он обратился по этому вопросу к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, комментарий главы ФИФА приводит пресс-служба организации.

Во вторник руководство Английской премьер-лиги заявило, что не отпустит футболистов клубов в сборные, которые проводят свои матчи в странах, внесенных правительством Великобритании в красный список по уровню угрозы распространения коронавируса. В среду с таким же заявлением выступило руководство Чемпионшипа - второй по силе лиге чемпионата Англии. Правительство Великобритании внесло в красный список 62 страны и территории.

"Мы преодолевали глобальные проблемы в прошлом и должны продолжить это делать в будущем, разрешение игрокам уехать в сборные на грядущие матчи - вопрос огромной важности, и я призываю каждую федерацию - члена ФИФА проявить солидарность. Я обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за необходимой поддержкой, чтобы игроки не были лишены возможности представлять свои страны в матчах квалификации к чемпионату мира 2022 года. Я предложил применить подход, аналогичный тому, который правительство Великобритании приняло в заключительных матчах чемпионата Европы этим летом. Вместе мы проявили солидарность в борьбе с коронавирусом, теперь я призываю обеспечить допуск игроков к матчам отбора к чемпионату мира", - сказал Инфантино.

Ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре начнутся 1 сентября. Чемпионат мира планируется провести с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.