В ХК "Витязь" сообщили, что ежедневно мониторят ситуацию в регионе по допуску болельщиков

ТАСС, 25 августа. Подольский "Витязь" каждый день следит за ситуацией в регионе по допуску болельщиков на трибуны в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

"Общее понимание ситуации есть, на сегодняшний день разрешен допуск тысячи болельщиков. Как будет дальше, никто пока конкретно не может сказать, поэтому мы каждый день мониторим ситуацию, но пока вводные от Роспотребнадзора о допуске тысячи человек," - сказал Варицкий.

На данный момент в Москве в рамках мер против коронавируса на спортивных мероприятиях разрешено присутствие до 3 тыс. человек. "Мы находимся в одном регионе с Москвой, поэтому не очень понятна логика, почему на Кубок мэра можно 3 тысячи болельщиков, а на матчи чемпионата только тысячу", - добавил генеральный менеджер клуба.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. "Витязь" проведет первый матч 2 сентября, он сыграет на выезде против нижегородского "Торпедо". Первый домашний матч подольский клуб проведет 10 сентября против казанского "Ак Барса".