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Футбол в России

Матч чемпионата России по футболу "Зенит" - ЦСКА смогут посетить до 1 тыс. зрителей

Решение принято в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга

ТАСС, 25 августа. Матч шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА смогут посетить до 1 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

"В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1 000 зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Сообщается, что встречу сможет посетить ограниченное число владельцев абонементов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Матч начнется в 20:45 мск.

После пяти туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. ЦСКА набрал девять очков, команда располагается на шестой строчке.

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