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Летние олимпийские виды спорта

Российские атлеты стали самыми тестируемыми Международной федерацией плавания в 2021 году

Второе место занимают американские спортсмены, третье - австралийцы

ТАСС, 25 августа. Российские спортсмены чаще других тестировались на допинг Международной федерацией плавания (FINA) в 2021 году во внесоревновательный период. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тестирование проводилось с 1 января 2021 года до старта Олимпийских игр в Токио. На втором месте по количеству тестов спортсмены из США, на третьем - из Австралии.

Всего до старта Олимпиады организация собрала 2 708 проб у 839 атлетов и 69 стран. 51,6% тестируемых спортсменов были женщины, 59,4% всех тестируемых являются представителями Европы. Чаще всех пробы брали у пловцов.

Во время Олимпийских игр в Токио организация собрала 763 пробы у 472 атлетов из 75 стран. 71,1% проб был собран во внесоревновательный период, 28,9% - в момент соревнований.

Международная федерация плавания объединяет плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и плавание на открытой воде.

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Летние олимпийские виды спорта
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