Боксер Кушиташвили отстранен от соревнований до сентября 2022 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России исключила Георгия Кушиташвили из состава национальной сборной и отстранила от соревнований под эгидой организации до 10 сентября 2022 года. Об этом ТАСС говорится в заявлении генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, попавшего в распоряжение ТАСС.

10 сентября 2020 года суд приговорил Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, к трем годам лишения свободы условно. Сотрудники Росгвардии в начале февраля задержали Кушиташвили и его приятеля в центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.

"В связи с тем, что 10 сентября 2020 года в отношении спортсмена Георгия Кушиташвили, входящего в состав сборной России по боксу, 235-м Гарнизонным военным судом Москвы был внесен приговор (вступил в силу 22 сентября 2020 года), о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и на основании этого ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок три года с испытательным сроком два года, Федерацией бокса России принято решение исключить Георгия Кушиташвили из состава сборной России, а также отстранить его от участия в официальных соревнованиях, проводимых Федерацией бокса России, по итогам которых формируется состав сборной, до 10 сентября 2022 года включительно", - говорится в заявлении.

Кушиташвили 25 лет, он дважды становился чемпионом России в весовой категории до 81 кг (2015, 2018), также завоевал бронзу первенства страны (2016).