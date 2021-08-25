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КХЛ

"Торпедо" подписало контракт с лучшим бомбардиром клуба в КХЛ прошлого сезона Жафяровым

Соглашение рассчитано на один год
Дамир Жафяров (в центре) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дамир Жафяров (в центре)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Форвард Дамир Жафяров подписал новый контракт с нижегородским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один год.

В прошлом регулярном чемпионате Жафяров в 58 матчах набрал 61 (21 гол + 40 результативных передач) очко и стал третьим бомбардиром лиги. В плей-офф на его счету одна голевая передача в четырех встречах. Он является рекордсменом "Торпедо" по количеству очков за один сезон.

В 2014 году Жафяров в составе сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

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