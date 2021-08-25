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Летние олимпийские виды спорта

Словенский велогонщик Роглич стал победителем одиннадцатого этапа "Вуэльты"

Россиянин Александр Власов занял восьмое место
Примож Роглич EPA-EFE/Manuel Bruque
Описание
Примож Роглич
© EPA-EFE/Manuel Bruque

ТАСС, 25 августа. Словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем одиннадцатого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Роглич преодолел дистанцию 133,6 км за 3 часа 11 минут. Вторым с отставанием в 3 секунды стал испанец Энрик Мас из Movistar, третьим финишировал партнер Маса по Movistar колумбиец Мигель Анхель Лопес, отставший от победителя на 5 секунд. Россиянин Александр Власов из "Астаны" завершил гонку на восьмом месте (+7 секунд), Павел Сиваков из Ineos Grenadiers стал 72-м (+9.06).

В общем зачете после 11 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, его время составляет 41 час 48 минут и 57 секунд. На втором месте идет француз Гийом Мартен из Cofidis, отстающий от лидера на 58 секунд, на третьем - олимпийский чемпион Роглич (+1.56). Власов идет на 11-м месте (+6.08), Сиваков - 53-й (+52.10).

12-й этап многодневки состоится 26 августа, его протяженность составит 175 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян многодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.

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