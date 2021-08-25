"Оренбург" обыграл ставропольское "Динамо" в первом туре группового этапа Кубка России

ТАСС, 25 августа. Футбольный клуб "Оренбург" в гостях со счетом 3:1 обыграл ставропольское "Динамо" в первом туре группового этапа Бетсити - Кубка России. Команды выступают в группе 11.

У "Оренбурга" забитыми мячами отметились Владимир Сычевой (32-я минута), Александр Эктов (42) и Абдулай Диалло (77). В составе "Динамо" отличился Дени Далиев (25). Во втором туре ставропольский клуб сыграет с московским "Динамо" 22 сентября.

В первом туре встречались клубы Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2). В других матчах воронежский "Факел" со счетом 2:0 обыграл барнаульское "Динамо" (группа 4), владикавказская "Алания" была сильнее махачкалинского "Легион-Динамо" (3:2, группа 6), "Металлург" из Липецка победил ижевский "Зенит" (2:1, группа 10), волгоградский "Ротор" одержал победу над "Кайратом" из Москвы (3:0, группа 7), ногинское "Знамя" проиграло красноярскому "Енисею" (0:4, группа 9), "Ленинградец" (Ленинградская область) минимально обыграл краснодарскую "Кубань" (1:0, группа 1). Московский "Велес" обыграл брянское "Динамо" (3:0, группа 3), владимирское "Торпедо" уступило "Камазу" из Набережных Челнов (0:1, группа 2), "Балтика" из Калининграда была сильнее "Саранска" (2:1, группа 8). Матч между "Чайкой" из Ростовской области и московским "Торпедо" пройдет 26 августа.

В следующем туре между собой сыграют команды ФНЛ-2 и Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. От РПЛ выступят ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов" (Самара), "Ахмат" (Грозный) и "Нижний Новгород". Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".