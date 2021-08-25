Слуцкий: не менее шести клубов РПЛ выступили за отмену лимита на легионеров

ТАСС, 25 августа. Не менее шести футбольных клубов выступили за полную отмену лимита на легионеров на общем собрании команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В понедельник прошла видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров. Как сообщил ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба.

"Рубин" далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Большое количество клубов подтвердило свою позицию. За полную отмену лимита выступили и "Локомотив", и "Динамо", и "Краснодар", и "Зенит", и ЦСКА. Мы много раз четко и аргументированно объясняли свою позицию, и я на протяжении многих лет ратовал за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях", - сказал Слуцкий.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.