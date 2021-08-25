Тренер ЦСКА Федоров доволен составом перед новым сезоном КХЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров доволен тем составом, который собрался в межсезонье. Об этом он сообщил журналистам.

В межсезонье в ЦСКА вернулись Михаил Григоренко и Никита Нестеров, состав пополнили Иван Федотов и Сергей Плотников. Кроме того, ЦСКА практически полностью изменил легионерскую заявку - с прошлого сезона остались только американец Джон Гилмор, продливший контракт, и швед Клас Дальбек, к ним присоединились Адам Рейдеборн, Йоаким Нордстрём, Лукас Вальмарк и Виктор Сведберг. Покинули команду Ларс Юханссон, Александр Шарыченков, Мэт Робинсон, Егор Рыков, Марио Кемпе, Никита Коростелев, Брендэн Лайпсик, Андрей Локтионов, Максим Мамин, Иван Телегин и Максим Шалунов.

"Можно сказать, что у нас опытная команда, так как те, кто пришел, уже проявили себя в своей карьере, поэтому я лично доволен тем составом, который у нас сейчас есть. Особенно игроками, которые пришли к нам в команду, они работают на износ и показывают, что являются большой частью команды. И мы рады всем этим моментам, потому что очень сложно влиться в такой коллектив, как ЦСКА, но они молодцы, полностью отдаются делу, за это им спасибо", - сказал Федоров.

Также главный тренер армейцев ответил на вопрос о том, рассматривает ли клуб возможность подписания контрактов с новыми игроками до начала сезона. "[Нет предела совершенству], есть всего лишь потолок зарплат, будем отталкиваться от этого, думаю, у нас не так много финансов, поэтому остановимся на том, что сейчас есть", - отметил он.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. В матче открытия ЦСКА в гостях сыграет с "Авангардом".