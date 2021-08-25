"Бавария" победила со счетом 12:0 в матче Кубка Германии по футболу

ТАСС, 25 августа. Чемпион Германии "Бавария" из Мюнхена со счетом 12:0 обыграла "Бремер" в матче 1/32 финала кубка страны по футболу. Встреча прошла в Бремене.

В составе победителей мячи забили Эрик Шупо-Мотинг (8, 28, 35 и 82-я минуты), Джамал Мусиала (16, 48), Малик Тиллман (47), Лерой Сане (65), Микаэль Кюизанс (80), Буна Сарр (86) и Корантен Толиссо (88). На 27-й минуте игрок хозяев Ян-Лука Уорм отправил мяч в свои ворота.

"Бремер" выступает в Оберлиге Бремен - одной из 14 Оберлиг в германском футболе. Оберлига - пятый уровень в системе футбольных лиг Германии.

Самый результативный матч в истории Куба Германии прошел в июле 1941 года, тогда команда "Штутгартер Кикерс" со счетом 17:1 обыграла команду "Книлинген". Соперник "Баварии" по 1/16 финала определится позднее.