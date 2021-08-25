"Зальцбург" и "Шериф" вышли в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 25 августа. Австрийский "Зальцбург" со счетом 2:1 на выезде обыграл датский "Брондбю" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

В составе победителей мячи забили Беньямин Шешко (4-я минута) и Бренден Эронсон (10). У проигравших отличился Андреас Макссё (62). Первая встреча завершилась победой "Зальцбурга" с таким же счетом.

В другом завершившемся матче загребское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с молдавским "Шерифом" со счетом 0:0. В первой встрече "Шериф" одержал победу (3:0). Команда из Молдавии впервые в истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа. Первый тур состоится 14-15 сентября, завершится групповой этап 8 декабря. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.