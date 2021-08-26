Во второй день Паралимпийских игр в Токио будет разыграно 30 комплектов наград

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Соревнования по регби на колясках, баскетболу на колясках, настольному теннису и голболу пройдут в четверг на Паралимпийских играх в Токио. 30 комплектов наград разыграют на соревнованиях по велотреку, фехтованию, плаванию, пауэрлифтингу и конному спорту.

"Плыл за себя и еще за двоих".

"Плыл за себя и еще за двоих". Россияне выиграли три золота в первый день Паралимпиады

Во второй день Паралимпиады определятся победители в турнире фехтовальщиков-шпажистов на колясках. За награды поборются шпажисты в мужском и женском зачетах, в категории А и В. Команду Паралимпийского комитета России представят Александр Курзин, Артур Юсупов, Максим Шабуров, Александр Кузюков, Алена Евдокимова, Виктория Бойкова, Людмила Васильева и Юлия Майя.

Три комплекта медалей разыграют в конном спорте. Там выступят Владислав Колосов, Юлия Полякова и Наталья Мартьянова. Обладателей пяти золотых медалей определят на велотреке - в женской и мужской гонках на 1000 м, а также в мужском пасьюте в категориях С1, С2 и С3. Участниками соревнований станут Сергей Пудов, Михаил Астахов и Арслан Гильмутдинов.

Финальные соревнования по пауэрлифтингу пройдут в четырех весовых категориях: до 41 кг и до 45 кг у женщин, до 49 кг и до 54 кг у мужчин. Россияне не участвуют в этих категориях. Самым богатым на награды, как и в первый день Паралимпиады, остается плавание, где разыграют 14 комплектов медалей. Здесь российские паралимпийцы выступят на большинстве дистанций.

Ремонтировал обувь, выигрывал чемпионат мира

На велотреке в четверг выступит 38-летний дебютант Паралимпийских игр Гильмутдинов. Двукратный победитель и многократный призер чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка мира, многократный чемпион России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сложно в это поверить, но в 2002 году Гильмутдинов упал с девятого этажа. Врачам удалось спасти молодого человека, но левую ногу ампутировали ниже колена. В параспорт Гильмутдинов пришел в 2006 году, занимался футболом и хоккеем, но методом проб выяснил, что его призвание - велосипеды.

"Футбол и хоккей не дали мне тех эмоций, которые я мог испытывать от езды на велосипеде. Хоккей - это закрытое пространство, езда на велосипеде - свобода на дороге", - пояснил спортсмен.

По его словам, велоспорт круто изменил его жизнь. Гильмутдинов был вынужден работать чистильщиком обуви на улице, а потом - мастером в ремонте обуви. Сейчас он успешный паралимпиец, один из самых известных в России. Уже после травмы спортсмен женился и вместе с супругой воспитывает двух сыновей.

"Я получаю огромное удовольствие от езды на велосипеде. В обычной жизни пользуюсь костылями, и иногда это неудобно. Но когда я сажусь на велосипед, то чувствую себя будто рыба в воде. Ловлю ощущение свободы", - признается Гильмутдинов.