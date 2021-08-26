Поединок перед юбилеем. ЦСКА сыграет против "Зенита" в шестом туре Российской премьер-лиги

Шестой тур изначально должен был пройти в выходные, однако по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина был перенесен на середину недели - 26-27 августа. При этом матч "Спартак" - "Сочи" мог пройти вообще в начале декабря, если бы "Сочи" играл в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Центральным матчем дня шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги будет поединок в Санкт-Петербурге между чемпионом страны "Зенитом" и ЦСКА. "Спартак" в Москве перед паузой на матчи сборных примет "Сочи".

Матч в Санкт-Петербурге обслужит ростовчанин Сергей Иванов. Игру сможет посетить не более 1 тыс. человек из-за антикоронавирусных ограничений. "Зенит" давно является неудобным соперником для ЦСКА на своем поле - армейцы еще ни разу не выигрывали на "Газпром-Арене". В последний раз ЦСКА взял три очка в Санкт-Петербурге в апреле 2011 года, причем это была техническая победа.

Тогда контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил "Зениту" поражение со счетом 0:3, поскольку петербуржцы не включили в заявку на матч ни одного доморощенного игрока не старше 1990 года рождения. Оказалось, что главный тренер команды Лучано Спаллетти намеренно нарушил правила, но про техническое поражение не знал. В том же месяце ЦСКА выиграл у "Зенита" на "Петровском" и в 1/4 финала Кубка России.

Свежих потерь у обеих команд нет, "Зенит" постарается вернуть себе лидерство, упущенное им после ничьей в Уфе и победы "Динамо" в Екатеринбурге. В составе ЦСКА в Санкт-Петербург отправился Никола Влашич, о котором сейчас заговорили в контексте возможного его трансфера в английский "Вест Хэм". До закрытия трансферного окна и в Европе, и в России остается все меньше и меньше времени.

В нынешнем сезоне футболисты ЦСКА в гостях сыграют в форме c ретрологотипом, посвященной 110-летию клуба. На футболке нанесена эмблема Общества любителей лыжного спорта - основоположника армейского футбола. Матч в Санкт-Петербурге примечателен и тем, что пройдет накануне юбилея армейцев.

Печальная серия "Арсенала"

"Спартак" ждет непростой поединок с "Сочи", который набрал ход и потерпел незапланированное поражение в прошлом туре в Самаре. Прошлогодний матч на "Открытие-Арене" запомнился судейским скандалом, связанным с назначением спорного пенальти при счете 2:1 в пользу хозяев на последних минутах игры. После чего владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет свою команду с чемпионата. События вокруг того матча стали одними из самых запоминающихся по итогам сезона-2020/21.

Южане в турнирной таблице находятся выше "Спартака". Единственной потерей у них является отсутствие защитника Сергея Терехова, который был в расширенном списке сборной России на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира, но был из-за проблем со здоровьем заменен на краснодарца Сергея Петрова.