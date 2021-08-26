Личный чемпионат Европы по шахматам стартует в Рейкьявике

ТАСС, 26 августа. Личное европейское первенство по шахматам начнется 26 августа в Рейкьявике. Соревнования, которые пройдут по "швейцарской системе" (сильные играют против сильных, слабые - со слабыми), завершатся 5 сентября.

Чемпионат Европы проходит с 2000 года. 10 раз победителями становились россияне. Последний турнир, проходивший в 2019 году, выиграл Владислав Артемьев. В 2020 году чемпионат должен был пройти в словенском Подчетртеке, но из-за коронавируса он состоится в 2022 году.

В самом турнире, несмотря на название, принимают участие гроссмейстеры отнюдь не топ-уровня. Лидером по рейтингу является англичанин Гавейн Джонс, из россиян в чемпионате Европы примут участие Алексей Сарана, Давид Паравян, Михаил Антипов, Антон Демченко, Евгений Романов, Александра Мальцевская. Всего в Рейкьявике сыграет 150 человек.

Турнир является квалификационным - 23 лучших участника сыграют в Кубке мира.