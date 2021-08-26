"Зенит" в четверг узнает соперников по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 26 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" 26 августа узнает своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. Жеребьевка, которая пройдет в Стамбуле, начнется в 19:00 мск.

В групповом раунде Лиги чемпионов примут участие 32 команды, из которых 26, включая "Зенит", получили прямые путевки. Остальные шесть клубов - украинский "Шахтер", австрийский "Зальцбург", швейцарский "Янг Бойз", молдавский "Шериф", шведский "Мальмё" и португальская "Бенфика" - отобрались в групповой этап по итогам квалификации.

Все участники турнира перед жеребьевкой распределены по четырем корзинам. В первой находятся победитель Лиги чемпионов английский "Челси", победитель Лиги Европы испанский "Вильярреал" и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА): испанский "Атлетико", английский "Манчестер Сити", немецкая "Бавария", итальянский "Интер", французский "Лилль" и португальский "Спортинг". По остальным корзинам клубы распределены согласно рейтингу УЕФА.

"Зенит" оказался в третьей корзине и не сможет сыграть с португальским "Порту", нидерландским "Аяксом", немецким "Лейпцигом", "Бенфикой", "Шахтером" и итальянской "Аталантой". Также российский клуб по решению исполкома УЕФА не сможет попасть в одну группу с киевским "Динамо", которое находится в четвертой корзине.

32 команды будут распределены на восемь групп, в 1/8 финала выходят лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге.