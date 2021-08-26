В Паралимпийской деревне выявлено два новых случая заражения коронавирусом у спортсменов

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Во вторник в Паралимпийской деревне был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена находящегося в Паралимпийской деревне. Днем позже положительные результаты дали тесты еще двух атлетов.

Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также десять подрядчиков и три человека, которые связаны с проведением Игр.

В медальном зачете сборная России занимает третье место (три золотые, одна серебряная, две бронзовые награды), лидирует команда Австралии (6-1-3), второй идет сборная Китая (5-1-2). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.