Новых случаев заражения коронавирусом в российской команде на Паралимпиаде не выявлено

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио не выявлено. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

В Паралимпийской деревне выявлено два новых случая заражения коронавирусом у спортсменов

На эту тему

В четверг оргкомитет Игр сообщил о 15 новых случаях заражения. 22 августа тесты на коронавирус тренера и врача команды ПКР дали положительный результат.

"В нашей команде положительных тестов на ковид сегодня не было", - сказал Рожков.

В медальном зачете команда ПКР занимает третье место (три золотые, одна серебряная, две бронзовые награды), лидирует сборная Австралии (6-1-3), второй идет команда Китая (5-1-2).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России.