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Паралимпиада в Токио

Велогонщик Асташов установил новый мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Россиянин вышел в финал паралимпийского турнира в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата и гарантировал как минимум серебряную медаль Игр
Михаил Асташов EPA-EFE/Thomas Lovelock
Описание
Михаил Асташов
© EPA-EFE/Thomas Lovelock

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.

Асташов в квалификации преодолел дистанцию за 2 минуты 35,954 секунды. Российский спортсмен пробился в финальный заезд и гарантировал как минимум серебряную медаль Паралимпиады. В финале ему будет противостоять канадец Тристен Чернове.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.

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