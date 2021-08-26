Велогонщик Асташов установил новый мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.

Асташов в квалификации преодолел дистанцию за 2 минуты 35,954 секунды. Российский спортсмен пробился в финальный заезд и гарантировал как минимум серебряную медаль Паралимпиады. В финале ему будет противостоять канадец Тристен Чернове.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.