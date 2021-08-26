Комиссия IWF объявила выговор директору Федерации тяжелой атлетики США по жалобе Агапитова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности Международной федерации тяжелой атлетики (EDC IWF) вынесла выговор исполнительному директору Федерации тяжелой атлетики США Энтони Эндрюсу после разбирательства, связанного с жалобой члена исполкома IWF, президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова. Об этом говорится в письме комитета, поступившем в распоряжение ТАСС.

Агапитов в начале июля написал жалобу на Эндрюса, который до этого указал в письме исполкому IWF и Международному олимпийскому комитету (МОК), что глава ФТАР нарушает правила, установленные решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и запрещающие представителям российских органов власти работать в международных спортивных федерациях в связи с санкциями. Из-за этого, в частности, МОК сначала отказывался выдавать Агапитову аккредитацию на Олимпийские игры в Токио, но после решения CAS Агапитову было разрешено посещать олимпийские соревнования.

"EDC считает, что письмо ответчика (Эндрюса) от 28 июня 2021 года не соответствует стандартам "притеснения или дискриминации" по отношению к заявителю или отсутствию "порядочности и честности" в соответствии со статьей 114 временных правил EDC и уставом 12.1.3. конституции IWF (2017). EDC считает, что письмо ответчика от 28 июня, касающееся заявителя (Агапитова), не является клеветническим заявлением в соответствии со статьей 121 Временных правил EDC. В соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 126 временных правил EDC и положением 12.1.3 конституции IWF (2017), и обнаружив, что исправление, предложенное ответчиком, не было адресовано всем получателям письма от 28 июня 2021 года, EDC объявляет ответчику выговор", - говорится в сообщении.