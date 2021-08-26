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ATP

Теннисист Рублев рассказал о своем предстоящем дебюте на Кубке Лейвера

На турнире в Бостоне россиянин будет выступать за сборную Европы
Андрей Рублев EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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Андрей Рублев
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем предстоящем дебюте на командном турнире "Кубок Лейвера" в составе сборной Европы - атмосфера большого стадиона и весомые призовые делают турнир особенным. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

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Кубок Лейвера пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября. Турнир состоится в четвертый раз, в 2020 году его отменили из-за пандемии.

"Это будет мой дебют на Кубке Лейвера. Но судя по рассказам и всему, что окружает турнир, - отношение серьезное. Хоть рейтинг заработать нельзя, но там весомые призовые. Выигрываешь или проигрываешь - разница в деньгах значительная. Плюс там атмосфера полного стадиона, огроменная арена. Так что все играют очень серьезно", - сказал Рублев.

В состав сборной Европы помимо Рублева вошли россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, представитель Германии Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини.

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