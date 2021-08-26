Велогонщик Асташов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.

Россияне выиграли три золота в первый день Паралимпиады

"Плыл за себя и еще за двоих".

"Плыл за себя и еще за двоих". Россияне выиграли три золота в первый день Паралимпиады

В четверг в квалификационном заезде россиянин установил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финале Асташов на круг опередил канадца Тристена Чернова.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах. 32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

Сборная России завоевала четвертую золотую медаль Паралимпиады и занимает третье место в медальном зачете. Также на счету российских спортсменов одна серебряная и две бронзовые награды. Первое-второе места делят команды Австралии и Китая, которые завоевали по шесть золотых, одной серебряной и три бронзовые медали. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.