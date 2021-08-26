Теннисист Рублев признался, что соскучился по матчам в присутствии зрителей

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев соскучился по матчам в присутствии болельщиков, по его мнению, они делают игру живой. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

На прошлой неделе Рублев выступал на турнире в американском Цинциннати, игры проходили без ограничений по количеству зрителей на трибунах.

"Очень скучал по матчам со зрителями. Конечно, не хватало этой атмосферы во время игр, - сказал Рублев. - Со зрителями все живее, и себя ощущаешь лучше, играется по-другому. Сама игра живая: что-то орут болельщики, пиво пьют, хрустят попкорном, играет музыка, и даже сам как-то зажигаешься от этого".

С 30 августа по 12 сентября пройдет Открытый чемпионат США, заключительный в сезоне турнир Большого шлема.