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Паралимпиада в Токио

На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова перепутали музыку

Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета
Михаил Асташов REUTERS/Thomas Peter
Описание
Михаил Асташов
© REUTERS/Thomas Peter

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Организаторы Паралимпийских игр в Токио в ходе награждения российского велогонщика Михаила Асташова перепутали музыку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В четверг Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Паралимпиаде вместо гимна России в случае победы российских спортсменов звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского. В ходе награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета. Шеф миссии команды Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков обратился к организаторам с просьбой повторно провести процедуру награждения спортсмена.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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