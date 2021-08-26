Чемпион Паралимпиады велогонщик Асташов планировал выступить на Играх в триатлоне

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российский паралимпиец Михаил Асташов рассказал, что готовился выступить на Паралимпиаде в Токио в триатлоне, а победы в итоге добился в велоспорте на треке - помогла команда и отличное настроение. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В четверг Асташов стал паралимпийским чемпионом в велоспорте на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В квалификации он установил новый мировой рекорд в данной дисциплине, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. На Играх в Токио россиянин также планирует принять участие в гонке на 1 000 метров в велоспорте на шоссе, а также в эстафете.

В мае Асташов стал чемпионом России по триатлону, в июне выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзовую медаль в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в Португалии, выиграл Кубок мира в Испании. На Играх в Токио спортсмен смог завоевать первую в истории медаль для России в велоспорте на треке. На Паралимпиаде 2012 года в Лондоне бронзовую медаль в велоспорте на шоссе завоевала Светлана Мошкович.

"Первая в жизни Паралимпиада, первый старт по треку и первая победа, - рассказал Асташов. - Я изначально к триатлону готовился, но результаты в велоспорте стали быстрыми, появилась новая возможность. Да мне даже просто попробовать хотелось, поэтому настроение было что надо, и надежды на медаль тоже были".

"Что помогло? Конечно, вся команда помогала, тренеры - все их установки выполнял, вот их результат", - рассказал чемпион Паралимпиады.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, чтобы попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.