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Паралимпиада в Токио

Призер Паралимпиады Граничка признался, что было тяжело справиться с мыслями перед финалом

Россиянин завоевал серебряную награду на дистанции 200 метров в комплексном плавании

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российскому пловцу Андрею Граничке было непросто справиться с мыслями перед финальным заплывом Паралимпийских игр на дистанции 200 метров в комплексном плавании. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

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Граничка преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды и стал серебряным призером Игр в Токио. Золото с мировым рекордом завоевал Нельсон Криспин Корсо из Колумбии (2.38,12), бронза у китайца Цзя Хунгуана (2.41,29).

"Тяжело было эмоционально справиться со всеми мыслями - как пройдет старт, как все пойдет по дистанции, как я разложу все повороты. И самое главное - это финиш, когда боковым зрением ты видишь, как идешь. И с одним поворотом я немного не справился. Но своим результатом я удовлетворен", - рассказал Граничка.

Спортсмены выступали в категории SM6 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Граничке 24 года, он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию спорта лиц с ПОДА. В свободное время Граничка увлекается автопутешествиями. Заниматься плаванием он начал в Севастополе в Центре адаптивного спорта "Инваспорт".

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