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Паралимпиада в Токио

Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение Асташова после неправильного выбора музыки

Велогонщик завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 000 метров

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио провел повторное награждение российского велогонщика Михаила Асташова после неправильного выбора музыкального сопровождения. Об этом ТАСС сообщили в команде Паралимпийского комитета России (ПКР).

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В четверг Асташов завоевал золотую медаль в велоспорте на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Паралимпиаде вместо гимна России в случае победы российских спортсменов должен звучать фрагмент из Первого концерта Чайковского, но в ходе церемонии награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета.

"Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение тройки призеров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя сыграл Первый концерт Чайковского", - сообщили в команде ПКР.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах. 32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

Паралимпйиские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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