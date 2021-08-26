Российские пловцы Исаев и Бартасинский стали призерами Паралимпийских игр в Токио

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Артем Исаев завоевал серебряную награду на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Победу с результатом 1 минута 5,35 секунды одержал итальянец Стефано Раймонди. Исаев отстал на 2,10 секунды. Бронзовым призером стал еще один российский пловец - Дмитрий Бартасинский (+2,71), их соотечественник Дмитрий Григорьев стал четвертым (+3,21).

Спортсмены выступали в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Исаеву 25 лет, на его счету также серебро чемпионата Европы. Он начал заниматься плаванием в 2004 году в Набережных Челнах, в паралимпийской сборной состоит с 2014 года. На данный момент занимается в Балашихе в спортивной школе "Метеор", в свободное время увлекается чтением.

26-летний Бартасинский является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы. Помимо плавания он пробовал свои силы в футболе, также занимается в "Метеоре". Григорьеву 29 лет, он является двукратным серебряным и бронзовым призером Паралимпийских игр, победителем чемпионатов мира и Европы. В свободное время изучает английский язык и читает книги.

Сборная России располагается на четвертой строчке общего медального зачета, завоевав четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Лидирует команда Китая (6-4-9), второй идет сборная Австралии (6-2-5), третьей - Великобритании (5-7-3). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.