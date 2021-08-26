Владимир Сотников завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 м на спине

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Сотников завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Он преодолел дистанцию за 59,86 секунды. Золотую медаль с новым мировым рекордом завоевал белорус Игорь Бокий (56,36). Он стал 13-кратным паралимпийским чемпионом. Серебро у канадца Николаса-Гая Турбида (59,70).

Спортсмены выступали в категории S13, где представлены пловцы с нарушениями зрения.

Сотникову 17 лет, он является чемпионом России. Плаванием Сотников начал заниматься в городе Шахты в 2010 году. Ключевую роль в приобщении к спорту сыграла его мама. В 2021 году Сотников впервые вошел в состав паралимпийской команды.

Сборная России занимает четвертое место в общем медальном зачете, имея в активе четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Великобритании (6-7-3), вторыми идут китайцы (6-4-9), третьими - австралийцы (6-2-6). Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.