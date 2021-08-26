Серебряный призер Паралимпиады пловец Исаев заявил, что год назад хотел уйти из спорта

Исаев в четверг завоевал серебряную награду на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом. Победу с результатом 1 минута 5,35 секунды одержал итальянец Стефано Раймонди. Исаев отстал на 2,10 секунды. Бронзовым призером стал еще один российский пловец - Дмитрий Бартасинский (+2,71).

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады Артем Исаев год назад не думал о том, что сможет выступить на Играх в Токио, и планировал уйти из спорта. Об этом пловец рассказал журналистам.

"Планировал быть первым, но, как обычно, стоит тебе войти в воду - и все идет не так, как надо. Я очень рад результату, с мая улучшил время на полторы секунды. И очень рад за своего товарища Дмитрия Бартасинского, мы занимаемся у одного тренера", - отметил Исаев.

"Эта медаль очень важна для меня, год назад я не думал, что буду здесь выступать, тогда я вообще хотел уйти из плавания. После 2019 года я стал безработным, никакой поддержки у меня не было, только от спорткомплекса. Я не ушел только из-за мамы, она столько тянула меня всю жизнь. Теперь буду вдвойне работать дальше", - добавил спортсмен.

Спортсмены выступали в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.