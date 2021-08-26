Михайлов: игра на домашнем чемпионате мира является большим процентом залога успеха

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Выступление на домашнем чемпионате мира по волейболу является существенным процентом залога успеха на турнире. Об этом в Казани на церемонии запуска обратного отсчета 365 дней, оставшихся до начала мирового первенства 2022 года, которое пройдет в 10 городах России, рассказал олимпийский чемпион 2012 года Максим Михайлов.
"Выступать на чемпионате мира в родных стенах - огромный плюс для спортсменов. Это большой процент залога успеха, потому что тебе не нужно никуда переезжать, не нужно привыкать к другому быту, другим часовым поясам, у тебя здесь родные и близкие. Это больше плюс, чем минус", - сказал Михайлов.
Помимо Казани часы также запускаются в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове. В этих городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года пройдет чемпионат мира.
"Запускать часы обратного отсчета времени вошло в традицию, и сегодня мы запустили свои, к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Казань получила такое право благодаря развитию волейбола и выдающимся победам наших спортсменов", - сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Помимо открытия обратного отсчета в этот же день в десяти городах России проходит "Самый длинный матч". Его сыграют в нескольких часовых поясах. В каждом городе матчи проходят по очереди, таким образом сформируется один волейбольный матч от Красноярска через Калининград и до Москвы. Очки, набранные командой в каждом городе, суммируются. Города передают эстафету друг другу, чтобы вместе организовать самый длинный в истории волейбольный матч.