Михайлов: игра на домашнем чемпионате мира является большим процентом залога успеха

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Выступление на домашнем чемпионате мира по волейболу является существенным процентом залога успеха на турнире. Об этом в Казани на церемонии запуска обратного отсчета 365 дней, оставшихся до начала мирового первенства 2022 года, которое пройдет в 10 городах России, рассказал олимпийский чемпион 2012 года Максим Михайлов.

"Выступать на чемпионате мира в родных стенах - огромный плюс для спортсменов. Это большой процент залога успеха, потому что тебе не нужно никуда переезжать, не нужно привыкать к другому быту, другим часовым поясам, у тебя здесь родные и близкие. Это больше плюс, чем минус", - сказал Михайлов.

Помимо Казани часы также запускаются в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове. В этих городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года пройдет чемпионат мира.

"Запускать часы обратного отсчета времени вошло в традицию, и сегодня мы запустили свои, к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Казань получила такое право благодаря развитию волейбола и выдающимся победам наших спортсменов", - сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.