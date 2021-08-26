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Паралимпиада в Токио

Шпажист Кузюков завоевал первое золото для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде

В финальном поединке россиянин победил бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8.
Александр Кузюков Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Александр Кузюков
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках.

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В финальном поединке россиянин победил бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8. Эта золотая медаль стала первой для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио.

Спортсмены выступали в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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