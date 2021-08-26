Шпажистка Майя: тяжело проигрывать, когда столько лет стремилась выступить на Паралимпиаде

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российская шпажистка Юлия Майя призналась, что ей было особенно обидно проиграть в матче за бронзу на Паралимпийских играх в Токио, поскольку выступления на этом старте пришлось ждать девять лет. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В матче за бронзу россиянка уступила китаянке Джин Бьян со счетом 5:6. Майя является одной из самых опытных членов российской паралимпийской команды в Токио - ей 40 лет, ее личным тренером является супруг Винсент Майя, ранее представлявший сборную Франции.

"Когда выступала в 2012 году на Играх в Лондоне, буквально за два года до этого начала заниматься, это было очень давно, - сказала Майя. - Потом была хорошая подготовка к Рио, и обидно, что не смогли там выступить. А перед Играми в Токио у нас полтора года не было стартов, сборов, поэтому тяжело было "запуститься" и выйти на высокий уровень концентрации".

"Очень рядом сегодня была, но чуть-чуть не считается, - отметила шпажистка. - Проигравший всегда ищет утешения, но здесь все сильные, и я рада, что я в четверке сильнейших в мире. Проигрывать тяжело всегда, тем более когда готовился, стремился. Но завтра командные соревнования, надеюсь, что в них повезет больше, да и времени долго горевать нет".