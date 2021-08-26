Шварц заявил, что в "Динамо" не заостряют внимание на лидерстве в чемпионате России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб и футболисты московского "Динамо" не обращают внимание на то, что клуб лидирует в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

"Динамо" после пяти туров набрало 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу. Санкт-петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и казанский "Рубин" имеют в активе 11 очков и располагаются на втором, третьем и четвертом местах соответственно. В пятницу "Динамо" примет "Локомотив" в матче пятого тура РПЛ, встреча начнется в 19:00 мск.

"У меня был такой опыт, я возглавлял три разные команды, которые занимали первые места в таблице, - сказал Шварц. - Но мы не заостряем внимание на этом. Нам важно дальше двигаться по турнирному пути".

"Мы довольны тем ходом, который команда набрала в пяти первых турах. Завтрашний матч является определенным вызовом. Мы должны оставить все силы на поле", - добавил главный тренер "Динамо".

Также Шварц отметил, что его подопечным необходимо в пятницу внимательно сыграть в обороне, так как "Локомотив" очень хорошо действует на контратаках. "Завтра нас ждет домашнее дерби, это будет сложный матч. Нам будет противостоять крепкий соперник, нам нужно будет внимательно отработать в обороне, ведь "Локомотив" хорош на контратаках. Нам нужно будет сыграть перед нашими болельщиками в свой футбол", - сказал немецкий специалист.

После шестого тура в РПЛ будет пауза на матчи национальных сборных. "Для нас это не впервые, те игроки, которые не будут вызваны в сборные, получат определенную программу, - отметил Шварц. - Кроме того, команда во время этой паузы проведет товарищеский матч. Что касается травмированных, в матче с "Локомотивом" не сможет сыграть только [Даниил] Лесовой".