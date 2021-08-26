Шварц считает, что в вопросе лимита на легионеров в РПЛ нужна стабильность

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Стабильность нужна в вопросе о лимите на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

В понедельник прошла видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней, в том числе, обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров.

"К этому вопросу надо подходить серьезно - есть за и против, - сказал Шварц. - Исходя из действительности, РПЛ нужно принять решение, которое будет здравым, чтобы молодые игроки могли развиваться, но и легионеры могли играть. Истина где-то посередине. Не нужно менять правила постоянно, нужно придерживаться какой-то определенной политики в этом вопросе".

"На этот вопрос нужно смотреть с более широкого ракурса. У российского футбола есть большой потенциал. Это игра в долгую, нужно время, чтобы развиваться в этом компоненте. Говорить о лимите непросто, дать конкретный ответ не представляется возможным", - добавил главный тренер "Динамо".

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.