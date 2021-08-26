Оргкомитет Паралимпиады принес извинения за инцидент с музыкой на награждении Асташова

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио принес извинения делегации Паралимпийского комитета России за инцидент с музыкальным сопровождением на церемонии награждения велогонщика Михаила Асташова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

В четверг Асташов завоевал золотую медаль в велоспорте на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Паралимпиаде вместо гимна России в случае победы российских спортсменов должен звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, но в ходе церемонии награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета. Позднее состоялась повторная церемония.

"От имени оргкомитета мы приносим искренние извинения за неверный гимн, который был поставлен во время церемонии награждения победителя мужской индивидуальной гонки преследования на 3 000 м, - говорится в ответе оргкомитета Паралимпийскому комитету России. - Несмотря на то, что ситуация была исправлена немедленно и с извинениями, мы понимаем, насколько важны такие моменты для каждого атлета, и полностью сожалеем, если могли возникнуть какие-либо негативные чувства в данной ситуации. Еще раз просим принять наши извинения".

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.